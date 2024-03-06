Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:50, 6 марта 2024Бывший СССР

В Киеве назвали возможную причину масштабного пожара

Попко: власти Киева допускают, что крупный пожар произошел из-за поджога

Фото: Vincent West / Reuters

Власти Киева допускают, что причиной масштабного пожара возле озера Тягле мог стать поджог. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко, его цитирует пресс-служба КГВА в Telegram.

По предварительным данным, изначально площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, однако затем она увеличилась до трех гектаров, отметил Попко. Он рассказал, что уже обратился в правоохранительные органы для расследования инцидента. «Будут рассматриваться все версии, в том числе и вероятный поджог», — заявил чиновник.

О крупном пожаре под Киевом сообщалось вечером 5 марта. По словам очевидцев, в небо поднималось пламя и черный дым. Как уточнило издание «Обозреватель», произошло возгорание сухой травы и камыша несколькими очагами.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Аморально, низко, безнравственно». Глава СВР Нарышкин осудил «сатанинские пляски» Запада у гроба Навального

      В Турции указали на начало «особой войны» НАТО на Украине

      В Киеве назвали возможную причину масштабного пожара

      Оценены последствия повреждения кабеля в Красном море для Рунета

      Захарова предупредила о традиции США предавать союзников

      Звезда «Эйфории» появилась на публике в трусах

      В Одессе произошла серия взрывов

      ПСЖ вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

      «Бавария» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

      «Почта России» прокомментировала инцидент с загоревшимся грузовиком в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше