В Киеве назвали возможную причину масштабного пожара

Попко: власти Киева допускают, что крупный пожар произошел из-за поджога

Власти Киева допускают, что причиной масштабного пожара возле озера Тягле мог стать поджог. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко, его цитирует пресс-служба КГВА в Telegram.

По предварительным данным, изначально площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, однако затем она увеличилась до трех гектаров, отметил Попко. Он рассказал, что уже обратился в правоохранительные органы для расследования инцидента. «Будут рассматриваться все версии, в том числе и вероятный поджог», — заявил чиновник.

О крупном пожаре под Киевом сообщалось вечером 5 марта. По словам очевидцев, в небо поднималось пламя и черный дым. Как уточнило издание «Обозреватель», произошло возгорание сухой травы и камыша несколькими очагами.