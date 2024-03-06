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15:04, 6 марта 2024Россия

В Кремле дали совет желающим понять Россию

В Кремле посоветовали желающим понять Россию учить ее язык и историю

Фото: Unsplash

Желающим понять Россию и ее народ следует обратиться к ее языку и истории. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые». Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

По словам пресс-секретаря, чтобы понять народ, нужно знать его язык. Он отметил, что иностранцам нелегко дается русский язык, поскольку он содержит большое количество исключений.

Знание же истории России является ключом к пониманию происходящих событий, продолжил Песков. В том числе российская история поможет разобраться в событиях, связанных с проведением специальной военной операции, подчеркнул он.

На встрече с участниками Всероссийского фестиваля молодежи представитель Кремля прокомментировал разговор немецких военных об ударах по России. Песков заявил, что Россия не хочет войны с Германией, однако Москва не будет закрывать глаза на подобные разговоры.

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      Алан Босиков
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