В Кремле высказались о проблемах со снабжением в ходе СВО

Кремль: определенные проблемы со снабжением с учетом масштабов СВО неизбежны

Определенные проблемы со снабжением с учетом масштабов специальной военной операции (СВО) на Украине неизбежны, многие недостатки уже ликвидированы, но общая помощь будет нужна всегда. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает в среду, 6 марта, РИА Новости.

«За два года была проделана в вооруженных силах огромная работа, и очень много каких-то недостатков, которые были выявлены в первое время, они ликвидированы», — отметил он.

Официальный представитель президента добавил, что на возникновение разного рода проблем оказывает влияние длинная линия фронта протяженностью свыше тысячи километров.

«И здесь можно только сказать, что слава Богу, что мы все едины в том порыве, чтобы помогать нашим ребятам», — резюмировал Песков.

Также он назвал Россию страной с лучшей, по его мнению, демократией. «Наша демократия самая лучшая, и мы будем строить ее дальше», — констатировал представитель Кремля. Он также подчеркнул, что Россия останется открытой для стран, готовых к равноправным, человеческим и взаимовыгодным отношениям.