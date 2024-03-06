Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:15, 6 марта 2024Мир

В Пентагоне решили принять меры после утечки данных о России

Пентагон заявил о наличии «внутренней угрозы» на фоне утечки данных о России

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Сотрудники Пентагона пройдут обучение по защите конфиденциальных данных на фоне утечки секретной информации. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал задержание американского военного, который передавал через сайт знакомств информацию, касающуюся российской спецоперации на Украине. Райдер подчеркнул, что Пентагон серьезно относится к «внутренней угрозе», поэтому каждый сотрудник ведомства «пройдет обучение надлежащему обращению и защите секретной информации». В случае нарушения правил они будут привлечены к ответственности, добавил он.

Ранее гражданского сотрудника военно-воздушных сил (ВВС) США Дэвида Франклина Слейтера обвинили в раскрытии секретных данных военного характера. Отмечается, что в 2022 году военный передавал «сообщнику, который утверждал, что является женщиной, живущей на Украине» через сайт знакомств информацию, касающуюся спецоперации на Украине. В частности, он рассказывал о военных объектах и российском военном потенциале.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Аморально, низко, безнравственно». Глава СВР Нарышкин осудил «сатанинские пляски» Запада у гроба Навального

      Мечтавшему завести ребенка мужчине случайно сделали вазэктомию

      В Пентагоне решили принять меры после утечки данных о России

      Apple заплатит пользователям iPhone миллионы долларов

      Спрос на электрокары среди россиян вырос почти в шесть раз

      Путин разрешил структурам «Газпрома» ограничивать раскрытие информации

      Турецкая волейболистка российского клуба устроила драку в ночном клубе Стамбула

      В Пентагоне рассказали о беспокойстве из-за кораблей на границе США и России

      Хуситы заявили об ударе по эсминцам США в Красном море

      Во Франции пообещали не переходить границу соучастия в конфликте на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше