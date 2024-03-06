В Пентагоне решили принять меры после утечки данных о России

Пентагон заявил о наличии «внутренней угрозы» на фоне утечки данных о России

Сотрудники Пентагона пройдут обучение по защите конфиденциальных данных на фоне утечки секретной информации. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал задержание американского военного, который передавал через сайт знакомств информацию, касающуюся российской спецоперации на Украине. Райдер подчеркнул, что Пентагон серьезно относится к «внутренней угрозе», поэтому каждый сотрудник ведомства «пройдет обучение надлежащему обращению и защите секретной информации». В случае нарушения правил они будут привлечены к ответственности, добавил он.

Ранее гражданского сотрудника военно-воздушных сил (ВВС) США Дэвида Франклина Слейтера обвинили в раскрытии секретных данных военного характера. Отмечается, что в 2022 году военный передавал «сообщнику, который утверждал, что является женщиной, живущей на Украине» через сайт знакомств информацию, касающуюся спецоперации на Украине. В частности, он рассказывал о военных объектах и российском военном потенциале.