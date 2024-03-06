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11:48, 6 марта 2024Мир

У Польши не нашлось военной мощи для отправки войск на Украину

Генерал Коморницкий: у Польши нет военной мощи для отправки войск на Украину

Фото: Cezary Aszkielowicz / Reuters

Если бы Польша решила отправить свои войска на Украину, у нее не хватило бы военной мощи. Об этом заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба польской армии генерал Леон Коморницкий в интервью порталу DoRzeczy.pl.

«Не только эти заявления незрелые, но и те, кто произносит такие слова, очень незрелые. Прежде всего, у нас нет определенных военных возможностей», — отметил Коморницкий, комментируя появление в Польше сторонников отправки военных на Украину.

По словам генерала, для подобной операции у Войска Польского не нашлось бы достаточного количества танков, боеприпасов и артиллерии. Польских военных Коморницкий назвал «не способными и не готовыми» принимать участие в затяжном военном конфликте.

«Разве мы, Центральная Европа, должны быть пушечным мясом?» — подчеркнул генерал.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что войска стран Европейского союза могут быть отправлены на Украину. Его слова не поддержала ни одна европейская страна, в том числе и Польша.

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