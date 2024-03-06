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15:06, 6 марта 2024Мир

В Польше оценили связь упавших метеозондов с разведывательными службами

RMF24: упавшие в Польше метеозонды не связаны с разведывательными службами

Фото: Mike Blake / Reuters

Несколько упавших в Польше метеозондов никак не связаны с работой разведывательных служб. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24 со ссылкой на полицию.

«Были проведены детальные анализы останков предметов, упавших на севере Польши. Не было обнаружено никаких устройств или приборов, которые можно было бы использовать для других целей, кроме исследования погоды», — к таким выводам пришли представители правоохранительных органов.

Сообщается, что три метеозонда прилетели на польские поля с территории России. Институт метеорологии и водного хозяйства подтвердил, что это были обычные метеозонды, использующиеся для прогнозирования погоды.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что власти созовут заседание Совета национальной безопасности из-за нескольких случаев падения метеозондов на территории страны.

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      Лина Пивоварова
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