Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:31, 6 марта 2024Экономика

В России предупредили о риске усиления нехватки кадров еще в одной отрасли

НАИК: дефицит кадров в строительстве усилится до 15% от численности персонала

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

К концу 2024 года нехватка кадров в строительстве может усилиться до 15 процентов от фактической численности задействованных в отрасли работников. О еще одной проблеме на российском рынке труда сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК).

Согласно подсчетам аналитиков, в настоящее время кадровый дефицит в дорожно-строительной отрасли оценивается в 11 процентов от текущей численности персонала. Нехватка работников наблюдается на фоне роста объемов строительных работ, которые по итогам 2023 года увеличились в сопоставимых ценах на 7,9 процента и достигли уровня в 15,1 триллиона рублей.

Эксперты рекрутинговой платформы HeadHunter (HH) подсчитали, что дефицит работников в строительной отрасли в 2023 году вырос на 31 процент в сравнении с показателем 2022-го, или примерно на 100 тысяч человек. При этом в службах занятости по стране зарегистрированы лишь 23 тысячи работников, специализирующихся на этом виде деятельности.

Во второй половине февраля президент России Владимир Путин оценивал нехватку работников на отечественном рынке труда в 2,5 миллиона человек. В то же время безработных в стране, по его словам, насчитывается порядка 450-460 тысяч. В число отраслей, где наблюдается нехватка рабочих, он включил строительный и промышленный сектора.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      На российской ТЭЦ произошел мощный взрыв, пострадали 18 человек. Власти объявили о введении режима ЧС в регионе

      Дом российского инженера закидали коктейлями Молотова по наводке аферистов

      Стало известно об участии украинских военных в столкновениях в Судане

      Мать греческого теннисиста рассказала о предложении сыну играть за Россию

      Порноактриса раскрыла минус индустрии

      55-летняя модель показала фигуру в прозрачном нижнем белье

      Названа цена самой маленькой квартиры в Сочи

      Подарившего жене на 8 Марта белую лошадь россиянина арестовали на сутки

      Балицкий заявил о планах привлечь пленных ВСУ к восстановлению регионов

      В Запорожской области оказались разрушены объекты инфраструктуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше