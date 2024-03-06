В России предупредили о риске усиления нехватки кадров еще в одной отрасли

НАИК: дефицит кадров в строительстве усилится до 15% от численности персонала

К концу 2024 года нехватка кадров в строительстве может усилиться до 15 процентов от фактической численности задействованных в отрасли работников. О еще одной проблеме на российском рынке труда сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК).

Согласно подсчетам аналитиков, в настоящее время кадровый дефицит в дорожно-строительной отрасли оценивается в 11 процентов от текущей численности персонала. Нехватка работников наблюдается на фоне роста объемов строительных работ, которые по итогам 2023 года увеличились в сопоставимых ценах на 7,9 процента и достигли уровня в 15,1 триллиона рублей.

Эксперты рекрутинговой платформы HeadHunter (HH) подсчитали, что дефицит работников в строительной отрасли в 2023 году вырос на 31 процент в сравнении с показателем 2022-го, или примерно на 100 тысяч человек. При этом в службах занятости по стране зарегистрированы лишь 23 тысячи работников, специализирующихся на этом виде деятельности.

Во второй половине февраля президент России Владимир Путин оценивал нехватку работников на отечественном рынке труда в 2,5 миллиона человек. В то же время безработных в стране, по его словам, насчитывается порядка 450-460 тысяч. В число отраслей, где наблюдается нехватка рабочих, он включил строительный и промышленный сектора.

