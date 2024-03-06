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21:22, 6 марта 2024Мир

В Судане опровергли сообщения о поставках вооружения на Украину

Министр Али ас-Садек Али: Судан не поставлял Киеву оружие

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Судан не поставлял Украине оружие. Военных ВСУ на суданской территории нет. Об этом заявил министр иностранных дел Судана Али ас-Садек Али, пишет РИА Новости.

«Украинского дипломатического или военного присутствия в Судане нет», — отметил он.

Министр также уточнил, что Судан не занимается поставкой оружия на Украину. По его словам, «это невозможно», поскольку у суданской стороны нет оружия, которое можно экспортировать за рубеж.

Ранее издание Wall Street Journal написало, что глава суданского переходного Суверенного совета и главком Вооруженных сил страны Абдель Фаттах аль-Бурхан якобы тайно поставляли Киеву оружие после начала спецоперации.

Также издание написало, что Владимир Зеленский в 2023 году отправил украинских военных в Судан для участия в столкновениях между Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой Сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало.

Уточнялось, что Украина приняла решение оказать помощь аль-Бурхану, так как он якобы начал снабжать Украину вооружением вскоре после начала СВО.

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      Марина Совина
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