Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:32, 6 марта 2024Забота о себе

Врач оценил вероятность развития деменции у любителей спиртного

Невролог Наасан: злоупотребление алкоголем связано с деменцией Вернике-Корсакова

Фото: Unsplash

Доктор медицинских наук, доцент неврологии в Медицинской школе Икан на горе Синай в Нью-Йорке (США) Жорж Наасан рассказал о влиянии алкоголя на мозг и оценил вероятность развития деменции у любителей спиртного. Слова врача приводит издание Everyday Health.

Наасан заявил, что алкоголь оказывает токсическое воздействие на клетки мозга, постепенно они отмирают, что приводит к ухудшению двигательных и когнитивных функций. «Чаще всего повреждается часть, называемая сосцевидными телами, она важна для обработки воспоминаний. Люди с этой травмой могут испытывать большие трудности из-за кратковременной потери памяти», — объяснил невролог.

Кроме того, Наасан предупредил, что злоупотребление алкоголем связано с деменцией Вернике-Корсакова. Этот тип заболевания мозга, как отметил врач, развивается из-за дефицита витамина B1 или дегенерации мозжечка, спровоцированных алкоголем. «На самом деле, это два разных заболевания которые часто встречаются вместе: болезнь Вернике и психоз Корсакова», — рассказал он. Также Наасан уточнил, что при болезни Вернике у человека снижаются когнитивные функции, а психоз Корсакова вызывает прогрессирующие галлюцинации или бред.

Материалы по теме:
Вирус стирает память? Как избежать когнитивных расстройств после перенесенной коронавирусной инфекции
Вирус стирает память?Как избежать когнитивных расстройств после перенесенной коронавирусной инфекции
18 февраля 2021
«Причины плохой старости идут из детского возраста» Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
«Причины плохой старости идут из детского возраста»Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
31 октября 2020

В заключение невролог добавил, что, если человек начинает выпивать после 40 лет, это может быть не причиной, а симптомом деменции. Как правило, такие поведенческие нарушения, как систематическое переедание, злоупотребление табаком и алкоголем, в совокупности с другими признаками указывают на лобно-височный тип деменции, подытожил врач.

Ранее врач-невролог Карина Галиулина назвала ранние признаки деменции. По ее словам, на развитие заболевания указывают перемены в настроении, отсутствие интереса к недавно любимому хобби, забывчивость и дезориентация.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это серьезное оружие». Российские военные впервые сбили французскую авиабомбу Hammer

      Альтернативные приложения на iPhone в обход App Store появятся в 27 странах

      Месси встал на борьбу с мировым бедствием

      Мужчинам рассказали о главной причине развития простатита

      12-летняя россиянка обвинила отчима в домогательствах и оказалась на учете в ПДН

      Стало известно о судьбе Филиппа Киркорова на российском ТВ

      Пассажир опоздал на рейс и потерял 73 тысячи рублей из-за ошибки авиакомпании

      Глава делегации в Вене обвинил Запад в расправе над российскими пленными

      Россиянам назвали стоимость отдыха в популярных курортных странах

      Известный российский ведущий развеял связанный с профессией миф

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше