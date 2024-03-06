Врач оценил вероятность развития деменции у любителей спиртного

Невролог Наасан: злоупотребление алкоголем связано с деменцией Вернике-Корсакова

Доктор медицинских наук, доцент неврологии в Медицинской школе Икан на горе Синай в Нью-Йорке (США) Жорж Наасан рассказал о влиянии алкоголя на мозг и оценил вероятность развития деменции у любителей спиртного. Слова врача приводит издание Everyday Health.

Наасан заявил, что алкоголь оказывает токсическое воздействие на клетки мозга, постепенно они отмирают, что приводит к ухудшению двигательных и когнитивных функций. «Чаще всего повреждается часть, называемая сосцевидными телами, она важна для обработки воспоминаний. Люди с этой травмой могут испытывать большие трудности из-за кратковременной потери памяти», — объяснил невролог.

Кроме того, Наасан предупредил, что злоупотребление алкоголем связано с деменцией Вернике-Корсакова. Этот тип заболевания мозга, как отметил врач, развивается из-за дефицита витамина B1 или дегенерации мозжечка, спровоцированных алкоголем. «На самом деле, это два разных заболевания которые часто встречаются вместе: болезнь Вернике и психоз Корсакова», — рассказал он. Также Наасан уточнил, что при болезни Вернике у человека снижаются когнитивные функции, а психоз Корсакова вызывает прогрессирующие галлюцинации или бред.

В заключение невролог добавил, что, если человек начинает выпивать после 40 лет, это может быть не причиной, а симптомом деменции. Как правило, такие поведенческие нарушения, как систематическое переедание, злоупотребление табаком и алкоголем, в совокупности с другими признаками указывают на лобно-височный тип деменции, подытожил врач.

Ранее врач-невролог Карина Галиулина назвала ранние признаки деменции. По ее словам, на развитие заболевания указывают перемены в настроении, отсутствие интереса к недавно любимому хобби, забывчивость и дезориентация.