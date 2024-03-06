Apple заплатит пользователям iPhone миллионы долларов

CBC News: Apple выплатит 14,4 миллиона долларов пользователям замедленных iPhone

Корпорация Apple согласилась выплатить пользователям iPhone из Канады 14,4 миллиона долларов. Об этом сообщает издание CBC News.

Журналисты выяснили, что американская корпорация урегулировала спорный вопрос с жителями Канады, которые ранее обвинили компанию в замедлении iPhone. Apple долгое время снижала производительность смартфонов, батарея которых была изношена.

По мировому соглашению каждый истец получит от 17,50 до 150 канадских долларов, или от 1,2 до 10 тысяч рублей. Сумма выплаты будет установлена в зависимости от обстоятельств. По словам представляющих интересы пользователей Apple юристов, предложенное урегулирование оказалось справедливым, разумным и лучшим решением данного вопроса.

В 2018 году Apple призналась, что намеренно снижала производительность iPhone со старыми аккумуляторами, чтобы продлить время автономной работы. В компании принесли извинения, дали возможность пользователям отключить эту функцию и снизила цены на замену батарей для iPhone.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) наложила на Apple штраф в размере 1,8 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкальных сервисов. Это один из крупнейших штрафов, выплаченных ЕС технологической компанией.