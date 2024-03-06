Здоровье Тейлор Свифт обеспокоило фанатов

Фанаты заметили плохое самочувствие Тейлор Свифт на концерте в Сингапуре

Фанаты американской певицы Тейлор Свифт выразили обеспокоенность по поводу здоровья артистки. Об этом пишет Page Six.

Поклонники обратили внимание на нездоровый вид артистки во время концерта в Сингапуре, который прошел 5 марта в рамках Eras Tour. Также 34-летняя Свифт кашляла, когда исполняла песню Delicate.

«Надеюсь, с ней все в порядке», — написал один из фанатов певицы в соцсетях. «В ее голосе слышен хриплый тон, она также кажется более спокойной и сдержанной в своих движениях», — обратил внимание второй. «Я могу только представить, насколько это утомительно, когда в туре выкладываешь на 100 процентов на каждом выступлении. Она невероятна!» — добавил третий пользователь сети.

В ноябре сообщалось, что Тейлор Свифт начала задыхаться во время концерта в Бразилии. В день ее концерта в Рио-де-Жанейро воздух прогрелся до 37 градусов.