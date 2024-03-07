44-летняя мать семерых детей сбросила 31 килограмм благодаря новым привычкам

В Великобритании 44-летняя женщина сбросила 31 килограмм из-за здорового питания

Жительница Великобритании сбросила 31 килограмм благодаря тому, что решилась на шунтирование желудка, стала есть меньше быстрых углеводов и завела новые привычки здорового питания. Об этом сообщает Bristol Post.

44-летняя мать семерых детей Кили Хантер из деревни Хейшем, графство Ланкашир, начала набирать лишний вес после второй беременности 25 лет назад. В 2007 году она потеряла сына и впала в депрессию, из-за чего стала переедать и поправилась до 96 килограммов. Хантер питалась полуфабрикатами, чипсами, печеньем и большим количеством шоколада. Она регулярно брала еду навынос, так как не находила сил приготовить ужин сама после работы.

Позже Кили обратилась к врачу за помощью в борьбе с депрессией и лишним весом. Ей прописали антидепрессанты и препараты для похудения. Однако от таблеток для снижения веса у нее лишь появилась диарея. Все изменилось после того, как она решилась на операцию по шунтированию желудка, на которую ее вдохновила подруга. «Увидев, как она преображается и становится все стройнее и стройнее, я подумала: "Мне это нужно!"» — вспоминает Хантер.

Британке провели успешную операцию, после которой она почти полностью отказалась от быстрых углеводов и начала придерживаться здорового питания. Хантер стала уделять особое внимание количеству потребляемого белка и уменьшать порции. Так, например, она могла начать свой день с протеинового коктейля, на обед съесть бефстроганов с овощами и пюре домашнего приготовления, а на ужин приготовить курицу карри. Благодаря новому рациону ей удалось сбросить 31 килограмм.

Теперь Кили довольна фигурой, однако планирует стать еще стройнее в будущем. Единственное, о чем она жалеет, так это о том, что не нашла в себе силы на изменения раньше. «Я потратила много времени на диеты и была несчастна в этом замкнутом круге», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что жительница Индии сбросила 20 килограммов за девять месяцев благодаря регулярным упражнениям и правильному питанию. Она уверена, что добилась успеха потому, что придерживалась сбалансированной диеты.

