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16:10, 7 марта 2024Наука и техника

Раскрыта опасность кратковременного загрязнения воздуха

В Университете Монаша раскрыли опасность кратковременного загрязнение воздуха

Фото: Ella Ivanescu / Unsplash

Ученые Университета Монаша в Австралии раскрыли опасность кратковременного загрязнения воздуха. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Planetary Health.

Согласно новым данным, более одного миллиона летальных случаев во всем мире происходит из-за вдыхания мелких твердых частиц PM 2,5 в течение нескольких часов или дней, при этом в Восточной Азии этот показатель на 50 процентов выше, чем в среднем по миру. Примерно пятая часть от этого числа приходится на городские районы.

Краткосрочные последствия для здоровья от воздействия загрязнения воздуха хорошо задокументированы. Например, мегапожары в Австралии во время так называемого «Черного лета» 2019-2020 годов привели к 429 случаям задымления. Специалисты связали с ними 3230 случаев госпитализации в результате острого и постоянного воздействия чрезвычайно высокого уровня загрязнения воздуха.

Авторы рекомендуют принимать такие меры, как системы предупреждения о загрязнении воздуха и планы эвакуации населения во избежание временного воздействия высоких концентраций PM 2,5. Это могло бы смягчить острый ущерб здоровью.

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      Александр Еникеев
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