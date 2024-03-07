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12:50, 7 марта 2024Экономика

Акционеры Polymetal одобрили продажу бизнеса в России

Polymetal: акционеры одобрили продажу российского бизнеса «Мангазея майнинг»

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Акционеры одного из крупнейших производителей золота и серебра, компании Polymetal, одобрили сделку по продаже российского бизнеса. Об этом сообщают представители компании.

Активы оценивались в 3,69 миллиарда долларов, их покупателем выступит структура «Мангазея майнинг», компания «Мангазея плюс». Сделку планируют закрыть до конца марта 2024 года.

«Продажа компанией российского бизнеса, объявленная 19 февраля 2024 года, считается одобренной. Закрытие сделки ожидается в ближайшее время», — указано в сообщении Polymetal.

Polymetal International сообщила о намерении прекратить свою деятельность на российском рынке в августе 2023 года. В компании объяснили, что уход из страны станет вынужденной мерой, так как работа в России несет риски для всей группы. Средства от продажи активов могут пойти на дивиденды и инвестиции в проекты в Казахстане.

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      Вячеслав Агапов
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