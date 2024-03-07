Предсказано исчезновение льда в Арктике

Предсказано исчезновение морского льда в Арктике в ближайшие пару лет

Ученые Университета Колорадо в Боулдере предсказывают, что Арктика может стать свободной от морского льда в летние месяцы в ближайшие пару лет, что на 10 лет раньше предыдущих прогнозов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Reviews Earth & Environment.

Арктика рассматривается как свободная ото льда, когда площадь океана, покрытая льдом, составляет менее одного миллиона квадратных километров. Порог составляет менее 20 процентов от сезонного минимального ледяного покрова в 1980-х годах. В последние годы минимальная площадь морского льда в Северном Ледовитом океане составляла около 3,3 миллиона квадратных километров в сентябре.

Исследователи прогнозируют, что Северный Ледовитый океан может впервые стать свободным ото льда в конце августа или начале сентября в период 2020-2030 годов при всех сценариях выбросов парниковых газов, которые являются основной причиной потери льда. Уменьшение снежного и ледяного покрова увеличивает количество тепла от солнечного света, поглощаемого океаном, что усиливает исчезновение льда и потепление в Арктике.

Сокращение морского льда оказывает существенное воздействие на арктических животных, выживание которых зависит от морского льда, включая тюленей и белых медведей. Кроме того, по мере нагревания океана чужеродная рыба может переместиться из Атлантического и Тихого в Северный Ледовитый океан. Влияние этих инвазивных видов на местные экосистемы остается неясным.