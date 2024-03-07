Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:54, 7 марта 2024Наука и техника

Предсказано исчезновение льда в Арктике

Предсказано исчезновение морского льда в Арктике в ближайшие пару лет
СюжетПотепление в Арктике

Фото: Alexander Hafemann / Unsplash

Ученые Университета Колорадо в Боулдере предсказывают, что Арктика может стать свободной от морского льда в летние месяцы в ближайшие пару лет, что на 10 лет раньше предыдущих прогнозов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Reviews Earth & Environment.

Арктика рассматривается как свободная ото льда, когда площадь океана, покрытая льдом, составляет менее одного миллиона квадратных километров. Порог составляет менее 20 процентов от сезонного минимального ледяного покрова в 1980-х годах. В последние годы минимальная площадь морского льда в Северном Ледовитом океане составляла около 3,3 миллиона квадратных километров в сентябре.

Исследователи прогнозируют, что Северный Ледовитый океан может впервые стать свободным ото льда в конце августа или начале сентября в период 2020-2030 годов при всех сценариях выбросов парниковых газов, которые являются основной причиной потери льда. Уменьшение снежного и ледяного покрова увеличивает количество тепла от солнечного света, поглощаемого океаном, что усиливает исчезновение льда и потепление в Арктике.

Сокращение морского льда оказывает существенное воздействие на арктических животных, выживание которых зависит от морского льда, включая тюленей и белых медведей. Кроме того, по мере нагревания океана чужеродная рыба может переместиться из Атлантического и Тихого в Северный Ледовитый океан. Влияние этих инвазивных видов на местные экосистемы остается неясным.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ планируют перекупать у Казахстана российскую военную продукцию. Что Астана может продать Киеву?

      Стал известен перечень бесплатных медицинских услуг для россиян

      Россиян предостерегли от установки на телефон одного типа программ

      Известные российские артисты устроили концерт на борту самолета

      В Литве упрекнули местные компании в связях с Россией

      Бывшему заводу IKEA дали госсредства на импортозамещение мебельных плит

      Стилист Рогов сообщил о возвращении облегающих джинсов в моду

      Войска России нанесли удар по инфраструктуре в украинском городе Сумы

      В самолете с россиянами на борту произошло возгорание

      Задержку поставок ракет Taurus ВСУ объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше