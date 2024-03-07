Задержаны пятеро членов банды из 90-х главаря Андрея Маленького

СК задержал в Петербурге 5 членов банды Андрея Маленького за убийства в 90-е

В Санкт-Петербурге задержаны пятеро бывших членов банды, действовавшей в 90-е годы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета (СК) России.

Задержанные входили в группировку Андрея Волова, известного в криминальном мире как Андрей Маленький, уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Волов для поддержания строгой дисциплины в банде поручал ее участникам устранять подельников преступлений. Следственные органы подозревают задержанных в том, что летом 1997 года они расправились с двумя молодыми людьми — бригадиром банды, который, как считал их главарь, присвоил деньги из общака, и его девушкой. В них выстрелили, а затем мужчине отсекли голову топором и показали остальным членам банды для устрашения.

Летом 2000 года по приказу Волова был ликвидирован криминальный авторитет.

Всего, по данным следствия, в банду Волова входили более 20 человек.

5 марта сообщалось, что Свердловский областной суд приговорил пятерых членов объединенной преступной группировки к лишению свободы в колонии строгого режима за похищение людей, грабежи и вымогательство. Они получили от 7 до 11 лет колонии.