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09:27, 7 марта 2024Мир

Байдена уличили в желании переманить сторонников главной соперницы Трампа

ABC News: Байден захотел переманить сторонников главной соперницы Трампа Хейли

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден захотел переманить на свою сторону сторонников главной соперницы экс-главы государства Дональда Трампа в президентской гонке Никки Хейли. Об этом сообщает ABC News.

«Трамп ясно дал понять, что ему не нужны сторонники Никки Хейли. Я хочу внести ясность: для них есть место в моей кампании», — заявил Байден.

По его мнению, есть точки соприкосновения, где президент сможет договориться с избирателями Хейли. Среди них «фундаментальные вопросы» сохранения демократии и НАТО, противостояния иностранным противникам и уважительного отношения к окружающим.

Предвыборный штаб Байдена убежден, что глава государства может быть переизбран благодаря переходу на его сторону сторонников Хейли.

6 марта Хейли выступила с заявлением, что выходит из президентской гонки. Она пожелала однопартийцу Трампу удачи на выборах и призвала «заработать голоса партии».

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      Лина Пивоварова
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