Байдена уличили в желании переманить сторонников главной соперницы Трампа

ABC News: Байден захотел переманить сторонников главной соперницы Трампа Хейли

Президент США Джо Байден захотел переманить на свою сторону сторонников главной соперницы экс-главы государства Дональда Трампа в президентской гонке Никки Хейли. Об этом сообщает ABC News.

«Трамп ясно дал понять, что ему не нужны сторонники Никки Хейли. Я хочу внести ясность: для них есть место в моей кампании», — заявил Байден.

По его мнению, есть точки соприкосновения, где президент сможет договориться с избирателями Хейли. Среди них «фундаментальные вопросы» сохранения демократии и НАТО, противостояния иностранным противникам и уважительного отношения к окружающим.

Предвыборный штаб Байдена убежден, что глава государства может быть переизбран благодаря переходу на его сторону сторонников Хейли.

6 марта Хейли выступила с заявлением, что выходит из президентской гонки. Она пожелала однопартийцу Трампу удачи на выборах и призвала «заработать голоса партии».