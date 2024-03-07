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04:25, 7 марта 2024Экономика

Dassault спрогнозировала срок восстановления оборонной промышленности ЕС

Глава Dassault: восстановление оборонной промышленности ЕС займет десятилетия

Фото: Bneoit Tessier / Reuters

Восстановление оборонной промышленности в странах Евросоюза может занять многие годы или даже десятилетия, особенно на фоне продолжающихся военных закупок у поставщиков из США. Об этом заявил глава французской компании Dassault Aviation Эрик Траппье, передает агентство ТАСС.

«Европа внезапно поверила, что работать на благо оборонной отрасли — это хорошо. Я рад, что это осознание пришло», — подчеркнул он.

По словам Траппье, некоторые страны Евросоюза по-прежнему закупают продукцию военно-промышленного комплекса США, а это препятствует налаживанию цепочек поставок для европейских предприятий.

5 марта Еврокомиссия (ЕК) выделила полтора миллиарда евро на финансирование оборонной промышленности Европейского союза.

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      Юлия Мискевич
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