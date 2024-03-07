Домашнее задание для детсадовца озадачило взрослых

Женщина показала на портале Reddit домашнее задание, которое получил ее ребенок-детсадовец, и призналась, что оно озадачило ее. В комментариях взрослые пользователи попытались угадать правильный ответ к заданию.

Автор поста опубликовала фото страницы учебника. В задании приведено четыре изображения, которые детям нужно описать. На одной из картинок показана лягушка, на другой — кошка, на еще одной — рыба. Однако что именно показано на четвертом изображении, по словам женщины, она не поняла.

«Похоже на волны», «Мой ответ: морские водоросли», «Это какой-то салат-латук», «Это карта», «Какая-то нелепица, я ничего не понимаю», — высказались комментаторы. Многие отметили, что изображение напомнило им знаменитую гравюру «Большая волна в Канагаве» японского художника Кацусики Хокусая. «Мне кажется, что это задание посвящено букве F. Лягушка, рыба, пена, кошка (по-английски — frog, fish, foam, feline — прим. «Ленты.ру»)», — счел другой пользователь.

Один из комментаторов также заявил, что попытался найти ответ на задание у ChatGPT. Чат-бот идентифицировал картинку как изображение моря или океана.

Ранее сообщалось, что математическая задача для первоклассника разозлила взрослых. Некоторые пользователи сети заявили, что в упражнении нет никакого смысла.