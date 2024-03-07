Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:29, 7 марта 2024Бывший СССР

Два танка ВСУ Leopard столкнулись под Работино и оба сгорели

«РГ»: два танка Leopard столкнулись под Работино и оба сгорели

Фото: Alexander Welscher / Globallookpress.com

Два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) Leopard 2А4 столкнулись в районе Работино и оба сгорели, об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что это произошло еще в конце октября, но сейчас появились кадры поврежденной техники вблизи. До этого в соцсетях распространялись видео, снятые с разведывательных дронов.

После того как две бронемашины столкнулись, их атаковали российские противотанковые средства, после чего они загорелись. Судя по видеозаписи, оба танка серьезно пострадали, они выгорели изнутри, опорные катки сильно оплавились.

Вместе с Leopard 2А4 военные ВС России повредили голландскую гусеничную бронемашину YPR-765, созданную на базе американского бронетранспортера М113.

Ранее газета Sueddeutsche Zeitung сообщила, что ВСУ потеряли во время летнего контрнаступления более 20 немецких танков Leopard, из них 7 — близ населенного пункта Работино.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Швеция стала членом НАТО. Как на это ответит Россия?

      В Совбезе ООН анонсировали заседание по Украине

      Зеленский встретился с главой Минобороны Великобритании

      Два танка ВСУ Leopard столкнулись под Работино и оба сгорели

      В США обвинили Байдена в оторванности от жизни

      На Украине сообщили о взрыве в Кировоградской области

      Кулеба призвал Запад прислать военные тренировочные миссии

      В Кремле сочли заявления Макрона попыткой вовлечь Францию в конфликт на Украине

      В Раде назвали устранением конкурента назначение Залужного послом в Лондоне

      В США назвали решение Байдена по газу подарком Путину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше