Два танка ВСУ Leopard столкнулись под Работино и оба сгорели

«РГ»: два танка Leopard столкнулись под Работино и оба сгорели

Два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) Leopard 2А4 столкнулись в районе Работино и оба сгорели, об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что это произошло еще в конце октября, но сейчас появились кадры поврежденной техники вблизи. До этого в соцсетях распространялись видео, снятые с разведывательных дронов.

После того как две бронемашины столкнулись, их атаковали российские противотанковые средства, после чего они загорелись. Судя по видеозаписи, оба танка серьезно пострадали, они выгорели изнутри, опорные катки сильно оплавились.

Вместе с Leopard 2А4 военные ВС России повредили голландскую гусеничную бронемашину YPR-765, созданную на базе американского бронетранспортера М113.

Ранее газета Sueddeutsche Zeitung сообщила, что ВСУ потеряли во время летнего контрнаступления более 20 немецких танков Leopard, из них 7 — близ населенного пункта Работино.

