Звезда «Эйфории» призналась в проблемах с деньгами

Звезда «Эйфории» Ника Кинг призналась в проблемах с арендными платежами

Американская актриса Ника Кинг, известная зрителю по сериалу «Эйфория», призналась, что не справляется со съемом жилья. Этим она поделилась с гостями своего стендап-шоу, пишет Deadline.

Выплачивать аренду актриса не может из-за затягивания съемок третьего сезона. В своем выступлении звезда сериала рассказала о вечных вопросах поклонников насчет новых серий «Эйфории». Ответить на них Кинг не может сама. «Люди говорят: "Нам нужен третий сезон!", а я отвечаю: "Сука, мне нужен третий сезон!". Я уже полгода не плачу за квартиру», — восклицает Кинг.

В сериале Кинг играет мать главной героини, проблемного подростка Ру Беннет в исполнении Зендеи. Она, в отличие от Кинг, во время перерыва в съемках «Эйфории» без работы не простаивает. В последние дни Зендея открывала премьерные показы второй части «Дюны», а сейчас участвует в Парижской неделе моды. «Зендея в Париже на Неделе моды, и я такая: "Сучка, вернись домой! Ты мне нужна"», — сострила по этому поводу Ника Кинг. По словам телеактрисы, после выхода скандального сериала она ожидала массу звонков и предложений, однако их не последовало. С 2019 года, когда вышел первый сезон «Эйфории», Кинг снялась лишь в паре проектов. Карьера ее коллег по цеху сложилась намного удачнее.

По данным телеканала HBO, выход третьего сезона запланирован только на 2025 год. Съемки должны были начаться в феврале 2023-го, но сроки сместились из-за забастовки Гильдии сценаристов США. Кроме того, на график съемок повлияли творческие поиски режиссера Сэма Левинсона.

Задолжал за аренду дома и сын действующего президента США. Хантер Байден не доплатил наймодателю около 80 тысяч долларов. Помимо этого, после переезда Хантер с супругой оставили съемное жилье в ужасном состоянии.