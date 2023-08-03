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13:17, 3 августа 2023Среда обитания

Сын Байдена задолжал десятки тысяч долларов за аренду дома

Сын президента США Хантер не заплатил за аренду дома около 80 тысяч долларов

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Сын президента США Хантер Байден задолжал за аренду дома в Калифорнии несколько десятков тысяч долларов. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.

Байден вместе с супругой Мелиссой и сыном переехал в особняк в Лос-Анджелесе в 2021 году. На тот момент объект принадлежал американскому предпринимателю Джонатану Неману. Он просил за аренду 25 тысяч долларов в месяц. Семья Байдена прожила там около шести месяцев, а после переехала в Малибу.

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По словам источника, сын главы США и его супруга не ухаживали за домом и не отдали оставшуюся сумму за аренду. Так, они не заплатили около 80 тысяч долларов. «Хантер и Мелисса были ужасными арендаторами. Мало того, что они наложили на владельца многомесячную арендную плату, так еще и оставили дом в ужасном состоянии», — заявил источник. Неман в итоге продал дом, но смог найти покупателя только после того, как привел жилье в порядок.

В 2021 году Хантер Байден взял в аренду особняк на берегу океана в Малибу, где собирался заниматься творчеством. Он заселился в дом площадью около 300 квадратных метров с ежемесячной платой в 20 тысяч долларов. Там была оборудована художественная студия с кирпичным полом и мансардным окном.

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    Нина Ташевская
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