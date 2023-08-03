Сын Байдена задолжал десятки тысяч долларов за аренду дома

Сын президента США Хантер не заплатил за аренду дома около 80 тысяч долларов

Сын президента США Хантер Байден задолжал за аренду дома в Калифорнии несколько десятков тысяч долларов. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.

Байден вместе с супругой Мелиссой и сыном переехал в особняк в Лос-Анджелесе в 2021 году. На тот момент объект принадлежал американскому предпринимателю Джонатану Неману. Он просил за аренду 25 тысяч долларов в месяц. Семья Байдена прожила там около шести месяцев, а после переехала в Малибу.

По словам источника, сын главы США и его супруга не ухаживали за домом и не отдали оставшуюся сумму за аренду. Так, они не заплатили около 80 тысяч долларов. «Хантер и Мелисса были ужасными арендаторами. Мало того, что они наложили на владельца многомесячную арендную плату, так еще и оставили дом в ужасном состоянии», — заявил источник. Неман в итоге продал дом, но смог найти покупателя только после того, как привел жилье в порядок.

В 2021 году Хантер Байден взял в аренду особняк на берегу океана в Малибу, где собирался заниматься творчеством. Он заселился в дом площадью около 300 квадратных метров с ежемесячной платой в 20 тысяч долларов. Там была оборудована художественная студия с кирпичным полом и мансардным окном.