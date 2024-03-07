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23:27, 7 марта 2024Мир

В США обвинили Байдена в оторванности от жизни

Сенатор Бритт: оторванность Байдена от жизни угрожает будущему США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Сенатор-республиканка Кэйти Бритт, которой поручили прокомментировать итоги выступления президента США Джо Байдена в Капитолии, обвинила его в оторванности от реальности. Об этом она высказалась в беседе с изданием Punchbowl.

Бритт обвинила Байдена в оторванности от жизни и подчеркнула, что американский лидер сбился с темпа. «Последствия ставят под угрозу будущее Америки», — предупредила она.

Рано утром по Москве 8 марта Байден выступит с ежегодным обращением к Конгрессу. Предполагается, что выступление он посвятит своим «историческим достижениям» на посту главы государства.

Ранее европейские чиновники призвали Байдена использовать свое ежегодное послание, чтобы подтолкнуть Конгресс к принятию пакета военной помощи Украине. В Европе уверены, что украинский конфликт является самым важным, на что следует обратить внимание в речи американского лидера.

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      Марина Совина
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