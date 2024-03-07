Глава Еврокомиссии призвала начать производство оружия нового поколения в ЕС

Фон дер Ляйен: странам ЕС нужно начать производство оружия нового поколения

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урасула фон дер Ляйен заявила, что странам, входящим в Европейский союз (ЕС), нужно укрепить свои армии, а также начать производство оружия нового поколения. Об этом сообщает ТАСС.

«ЕС должен обеспечить производство оружия нового поколения, способного одерживать победы на поле боя, и Европейская народная партия — это та партия, которая сможет вести вперед Европу, способную защитить себя», — заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что европейским странам нужно назначить специального еврокомиссара по вопросам обороны в новый состав ЕК.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее рассказал, что глава ЕК может использовать новую стратегию обороны ЕС в личных интересах. По мнению политика, фон дер Ляйен желает возглавить союзную армию.