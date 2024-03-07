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18:18, 7 марта 2024Мир

Христианские демократы в бундестаге проголосуют по поставке Taurus Украине

Rheinische Post: в бундестаге вновь вынесут на голосование поставку Taurus ВСУ

Фото: Alf van Beem / Wikimedia

Фракция ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз) в бундестаге вновь вынесет на голосование вопрос поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в интервью немецкой газете Rheinische Post сообщил парламентский секретарь политического блока Торстен Фрай.

«На следующей неделе фракция ХДС/ХСС вынесет вопрос о поставке Taurus на поименное голосование в бундестаге. Парламент должен взять на себя руководство действиями», — сказал парламентарий.

Ранее заместитель председателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной Рады Украины Егор Чернев заявил, что решение Германии о передаче Украине крылатых ракет Taurus зависит исключительно от канцлера ФРГ Олафа Шольца. По мнению депутата, канцлер принадлежит к поколению пацифистов и каждое подобное решение дается ему тяжело.

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      Глеб Бажуткин
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