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13:43, 7 марта 2024Бывший СССР

На Украине назвали Шольца единственным противником передачи Taurus ВСУ

Депутат Рады Чернев: решение Германии о передаче Taurus зависит только от Шольца

Фото: Michaela Stache / Reuters

Решение Германии о передаче Украине крылатых ракет Taurus зависит исключительно от решения канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом заявил заместитель председателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной Рады Егор Чернев в интервью «Европейской правде».

Чернев прокомментировал отказ Шольца передать Украине крылатые ракеты. По его мнению, канцлер принадлежит к поколению пацифистов и каждое подобное решение дается ему тяжело. Политик также подчеркнул опасения Германии из-за дальнобойности оружия.

«Сейчас решение о поставках [Taurus] останавливает позиция одного-единственного человека — это федеральный канцлер Олаф Шольц. Это подтверждают все представители немецкого истеблишмента», — заявил депутат. При этом он понадеялся, что Украина в конечном итоге получит ракеты.

Ранее полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник назвал Taurus переоцененными после отказа Германии поставить ракеты. Он также подчеркнул, что Берлин сможет отправить лишь ограниченное число ракет.

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      Юрий Леонов
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