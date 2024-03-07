Индия более чем в два раза увеличила контингент на границе с Китаем

Индия направила дополнительные десять тысяч солдат на охрану границы с Китаем

Индия выделила дополнительное подразделение из десяти тысяч солдат на охрану границы с Китаем, увеличив таким образом более чем в два раза контингент военных, несущих службу на этом участке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники среди высокопоставленных индийских чиновников.

По данным источников, подразделение из десяти тысяч солдат, которое ранее несло службу на западной границе страны, теперь направлено для укрепления участка спорной границы с Китаем.

Кроме того, контингент из девяти тысяч солдат, уже находящийся на границе Индии с Китаем, будет передан под вновь созданное боевое командование. Оба подразделения вооруженных сил будут охранять участок границы протяженностью 532 километра.

Представители Вооруженных сил Индии и министерства обороны страны не прокомментировали ситуацию.

Индия и Китай имеют спорный участок границы в Гималаях. В декабре 2022 года сообщалось о приграничном конфликте между индийскими военными и военнослужащими армии Китая.