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11:12, 7 марта 2024Россия

Кадыров отреагировал на публикации о черном рынке пленных солдат ВСУ в России

Кадыров назвал фейком публикации о черном рынке пленных солдат ВСУ в России

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал очередным фейком публикации западных и украинских СМИ о существовании в России черного рынка пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Своей реакцией на новые обвинения в адрес Москвы он поделился в Telegram.

Ранее британское издание The Times опубликовало статью, основанную на рассказе бойца ВСУ Вячеслава Левицкого, вернувшегося из российского плена. Материал вышел под заголовком «Я был военнопленным. Россия продала меня на черном рынке».

По словам главы Чечни, российские бойцы нашли Левицкого после того, как «его раненным бросили свои же сослуживцы». К этому времени у раненого бойца также были обморожены руки. Ввиду тяжелого состояния Левицкого было принято решение о его транспортировке в Грозный для оказании помощи. Из-за начавшейся гангрены бойцу пришлось ампутировать конечности.

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Кадыров назвал откровенной чушь заявления, согласно которым солдату ВСУ якобы отрезали руки и ноги, «чтобы впоследствии обменять его именно на чеченца». Глава республики отметил, что в качестве героя публикации журналисты The Times выбрали человека, которому в Чечне спасли жизнь.

Ранее Кадыров назвал число находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) бойцов из Чечни. По его словам, в зоне боевых действий находятся восемь тысяч бойцов. Всего с начала СВО из Чечни на спецоперацию было направлено более 38 тысяч человек, добавил он.

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      Алан Босиков
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