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13:39, 7 марта 2024Экономика

Китай резко нарастил экспорт

В январе-феврале 2024 года Китай нарастил экспорт на 7,1 процента

Фото: Tingshu Wang / Reuters

В январе-феврале 2024 года объем экспорта из Китая резко увеличился — на 7,1 процента в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР пишет «Интерфакс».

За первые два месяца года поставки за рубеж удалось нарастить до 528,01 миллиарда долларов. Импорт в Китай за тот же период вырос на 3,5 процента, до 402,85 миллиарда долларов. Оба показателя превысили ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост поставок на 1,9 и 1,5 процента соответственно.

Заметнее всего увеличился экспорт из Китая в Канаду (12,7 процента), Россию (12,5 процента) и государства АСЕАН (6 процентов). При этом поставки в Южную Корею и Японию упали на 9,9 и 9,7 процента соотвественно.

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Китайская таможня традиционно публикует показатели начала года таким образом, чтобы избежать искажений, связанных с длинными праздниками по случаю Нового года. В КНР он отмечается по лунному календарю и может выпасть как на январь, так и на февраль.

Ранее стало известно, что экспорт китайских легковых автомобилей в Россию в 2023 году увеличился более чем в семь раз, до 11,5 миллиарда долларов. Годом ранее этот показатель был в районе 1,6 миллиарда долларов. За 11 месяцев прошлого года Китай поставил в Россию более 840 тысяч транспортных средств, включая автомобили, грузовики и автобусы.

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