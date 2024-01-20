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19:07, 20 января 2024Экономика

Китай сообщил о росте экспорта легковых автомобилей в Россию

Китай увеличил экспорт легковых автомобилей на территорию России в 7 раз

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Экспорт китайских легковых автомобилей в Россию в 2023 году увеличился более чем в семь раз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет главного таможенного управления Китая.

Согласно приведенным данным, экспорт таких машин, а также других моторных транспортных средств, которое предназначены для перевозки людей, достиг 11,5 миллиарда долларов в 2023 году. Для сравнения, годом ранее этот показатель был в районе 1,6 миллиарда долларов. За 11 месяцев прошлого года Китай поставил в Россию более 840 тысяч транспортных средств, включая автомобили, грузовики и автобусы.

Ранее Китаю предрекли статус мирового лидера по годовым объемам вывоза машин. Так, в 2023 году суммарный экспорт собранных в стране автомобилей увеличился на более чем 55 процентов по сравнению с прошлым годом и достиг 4,91 миллиона единиц. Увеличению объемов вывоза китайских авто во многом способствовала Россия.

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