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16:56, 7 марта 2024Экономика

Китай резко нарастил ввоз природного газа

Китай нарастил импорт природного газа на 23,6 % в январе-феврале 2024 года

Фото: Reuters

По итогам первых двух месяцев 2024 года Китай резко нарастил импорт природного газа. Суммарные объемы ввоза этого вида топлива в январе-феврале увеличились на 23,6 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Объем импорта природного газа в начале этого года достиг уровня в 22,1 миллиона тонн. В денежном выражении показатель составил 11,32 миллиарда долларов, снизившись в сравнении с тем же периодом 2023-го на 5,5 процента.

Что касается нефти, то по итогам января-февраля Китай импортировал сырье суммарным объемом в 88,3 миллиона тонн (плюс 5,1 процента), потратив на эти цели в общей сложности 51,3 миллиарда долларов. В ценовом выражении показатель вырос на 2,8 процента к уровню того же периода 2023-го.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные ГТУ КНР сообщило, что в январе-феврале импорт зарубежной продукции в Китай увеличился на 3,5 процента в годовом выражении и достиг уровня в 402,85 миллиарда долларов. В свою очередь, объемы китайского экспорта за этот период времени выросли на 7,1 процента, до 528,01 миллиарда.

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      Анатолий Акулов
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