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10:12, 7 марта 2024Мир

Конгрессменов-евреев ошибочно сделали соавторами пропалестинского законопроекта

Axios: конгрессмены-евреи ошибочно стали соавторами пропалестинской резолюции

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Двух конгрессменов-евреев Джейми Раскина и Кэти Мэннинг ошибочно внести в список соавторов и сторонников пропалестинского законопроекта H.Res.902. Об этом сообщает Axios.

Демократ и еврейский прогрессист Раскин заявил, что планирует расследовать несоответствие и попытается не допустить, чтобы подобное случилось с кем-либо еще. «Мое имя было добавлено к резолюции 903 без моего ведома, без моего согласия. Я ничего об этом не знал», — объяснил он.

Отмечается, что резолюция H.Res.902 «подтверждает право Палестины на существование и в будущем стать национальным государством». На веб-сайте Конгресса США перечислены еще пять соавторов: Бонни Уотсон Коулман, Максвелл Фрост, Андре Карсон, Ллойд Доггетт и Вероника Эскобар.

Член Палаты представителей еврейского происхождения Кэти Мэннинг также отказалась от соавторства. По словам ее представителей, Мэннинг «не просила, чтобы ее добавляли» в список сторонников законопроекта.

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      Виктория Кондратьева
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