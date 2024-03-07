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14:33, 7 марта 2024Спорт

Литовские футболистки отказались играть против Белоруссии в отборе на ЧЕ

Женская сборная Литвы по футболу отказалась играть с Белоруссией в отборе на ЧЕ

Фото: Maurizio Borsari / Globallookpress.com

Женская сборная Литвы по футболу отказалась играть с Белоруссией в отборочном турнире чемпионата Европы-2025. Слова президента Литовской футбольной федерации Эдгараса Станкявичуса приводит РИА Новости со ссылкой на 15min.lt.

«Насколько я знаю, по регламенту, если команда откажется сыграть два матча, она получит технические поражения или даже дисквалификацию на весь цикл. Мы готовы получить штрафы, технические поражения, ноль очков, но играть с ними не будем», — сказал Станкявичус, назвав позицию команды принципиальной.

5 марта состоялась жеребьевка отборочного этапа ЧЕ-2025. В результате сборная Белоруссии попала в первую группу лиги C к командам Литвы, Кипра и Грузии.

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участие в международных турнирах по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Белорусские команды продолжают выступать на соревнованиях, однако все домашние встречи под эгидой УЕФА перенесены на нейтральные поля.

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