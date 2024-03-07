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19:09, 7 марта 2024Наука и техника

Разработана молекула против неизлечимого рака

Nature Chemical Biology: разработан замедляющий рост рака поджелудочной препарат

Фото: fusebulb / Shutterstock / Fotodom

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали молекулу, которая может бороться с неизлечимым раком поджелудочной железы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Chemical Biology.

Молекула нацелена на мутацию KRas G12D, которая затрагивает сигнальный белок KRAS, отвечающий за клеточный рост. Эта мутация наблюдается в почти половине случаев рака поджелудочной железы и появляется при некоторых формах рака легких, молочной железы и толстой кишки. В мутированном белке аминокислота глицин заменена на аспартат, и эта небольшая разница представляет проблему для разработки веществ-ингибиторов.

Новая молекула попадает в структурный «карман» белка и, приобретая нужную форму, прочно связывается с аспартатом. Эксперименты продемонстрировали, что препарат замедляет рост опухоли, атакуя клетки с мутацией KRas G12D, но не причиняет вред здоровым клеткам.

В настоящее время ученые оптимизируют молекулу, чтобы она была достаточно прочной и могла бороться с раком в организме человека. Новые методы лечения рака поджелудочной железы могут пройти клинические испытания с участием людей всего за два-три года.

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      Александр Еникеев
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