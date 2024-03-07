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10:03, 7 марта 2024Бывший СССР

На Украине посчитали невозможным откладывать мобилизацию

Белесков: мы не можем бесконечно откладывать вопрос мобилизации на Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Научный сотрудник связанного с правительством Украины Национального института стратегических исследований Николай Белесков считает, что откладывать вопрос мобилизации на Украине невозможно, его слова передает издание The Wall Street Jornal.

«Мы не можем бесконечно откладывать вопрос мобилизации, но задача сделать военную службу более привлекательной является сложной в условиях нехватки оружия для новобранцев», — сообщил Белесков.

Как сообщает научный сотрудник, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) прочесывает бригады, созданные для прошлогоднего контрнаступления, которые в настоящее время выполняют функции поддержки, для того, чтобы ввести в бой тысячи военнослужащих.

Перераспределение этих солдат, по его мнению, может привести к ослаблению сил ВСУ — вспомогательные войска жизненно важны, как заявил Белесков, для большой армии, хотя их количество по отношению к боевым войскам может варьироваться.

Ранее Николай Белесков заявил, что вооруженные силы (ВС) России находятся в комфортных условиях и закладывают основу для крупного прорыва летом 2024 года. По его словам, Москва хочет измотать противника, организуя пробные атаки вдоль линии фронта вместо полномасштабных нападений, направленных на захват новых территорий.

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