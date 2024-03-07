На Украине предрекли крупный прорыв российских войск летом

Советник Белесков: ВС России закладывают основу для крупного прорыва летом

Вооруженные силы (ВС) России находятся в комфортных условиях и закладывают основу для крупного прорыва летом 2024 года. Такое развитие ситуации на фронте предрек советник украинского военного руководства и научный сотрудник Киевского национального института стратегических исследований Николай Белесков, пишет The Wall Street Journal.

По его словам, Москва хочет измотать противника, организуя пробные атаки вдоль линии фронта вместо полномасштабных нападений, направленных на захват новых территорий. Эта стратегия направлена на истощение кадровых резервов Украины и принуждение к расходованию драгоценных боеприпасов.

«Они закладывают основу для серьезного рывка во второй половине этого года», — заявил Белесков, подчеркнув, что российские войска «находятся в довольно комфортной ситуации».

При этом ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил, что в 2024 году страна собирается перейти к контрударным действиям. По его словам, сейчас украинская армия собирается стабилизировать линию фронта, сохранить части и создать ударную группировку.