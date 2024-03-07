На Украине предрекли скорое вынужденное отступление ВСУ на запад

Майор запаса Нацгвардии Гетман: линия обороны ВСУ скоро переместится на запад

Линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в скором времени может переместиться на запад из-за плохих фортификационных сооружений. Вынужденное отступление предрек майор запаса украинской Нацгвардии Алексей Гетман в эфире телеканала Espresso.

«Есть предчувствие, что фронт будет двигаться на запад, потому что фортификации не готовы, а враг усиливает резервы», — завил он.

Майор подчеркнул, что ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию и такое положение дел «может продолжаться долго», если на помощь Киеву не придут партнеры.

Ранее Минобороны России сообщило, что на авдеевском направлении Вооруженные силы России заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка войск «Центр» нанесла огневое поражений живой силе механизированных бригад украинской армии.