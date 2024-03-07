Корреспондент Seznam zprávy Новак назвал нехватку боеприпасов проблемой ВСУ

Корреспондент чешского издания Seznam zprávy Ян Новак рассказал об огромной проблеме для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова издание приводит в своем материале.

«Нехватка артиллерийских боеприпасов — огромная проблема [для ВСУ]» — заявил западный журналист, побывавший под Авдеевкой.

Он также подчеркнул, что, помимо названной проблемы, украинских военных беспокоят технические возможности российских беспилотников. По словам корреспондента, если у них появится функция тепловидения, то украинской армии будет сложнее действовать ночью.

Также, передает слова солдат ВСУ Новак, проблемой становится нехватка людей на фронте. «И последнее, но не менее важное — это то, что российские войска постепенно учатся на своих ошибках», — передает слова корреспондента издание.

Ранее в США сообщили об ошибке, допущенной ВСУ. Издание Business Insider (BI) сообщило, что украинская армия не смогла вовремя возвести оборону в районе Авдеевки.