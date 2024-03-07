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14:39, 7 марта 2024Россия

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью силы ПВО сбили украинский беспилотник

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над территорией Белгородской области сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает официальный Telegram-канал Министерства обороны России.

«Около 14:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в военном ведомстве.

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      Игорь Дмитров
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