Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью силы ПВО сбили украинский беспилотник

Над территорией Белгородской области сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает официальный Telegram-канал Министерства обороны России.

«Около 14:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в военном ведомстве.