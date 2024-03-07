Названо число открывшихся в Башкирии соцобъектов при поддержке «Роснефти»

При поддержке «Роснефти» в 2023 году в Башкирии открылось почти 40 соцобъектов

При поддержке АНК «Башнефть» (входит в состав «Роснефти») в Республике Башкирия в 2023 году было открыто 37 объектов социальной инфраструктуры. Средства на реализацию проектов выделены в рамках Соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и «Роснефтью».

Одним из ключевых объектов, открытых в 2023 году, стал ледовый дворец в городе Октябрьском. Общая площадь сооружения составляет 6500 квадратных метров. Трибуны с мягкими креслами рассчитаны на 800 зрителей. Комплекс обеспечен всем необходимым спортивным оборудованием. Оснащение дворца позволяет круглогодично проводить соревнования регионального и федерального уровня по зимним видам спорта.

В селе Раевский Альшеевского района построена и полностью оснащена оборудованием средняя школа на 375 мест. Трехэтажное здание площадью более 5700 квадратных метров вмещает 25 учебных классов, мастерские, актовый и спортивный залы, медицинский блок, столовую.

В детском оздоровительном лагере «Орленок» Илишевского района открыт новый учебный корпус. В здании площадью 500 квадратных метров расположились классы для занятий, кабинеты учителей и библиотека.

Всего за последние пять лет в рамках Соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и Башкортостаном построено и восстановлено более 200 объектов социальной инфраструктуры в 49 городах и районах республики. Компания оказала помощь в строительстве и реконструкции медицинских, образовательных, спортивных учреждений, систем водоснабжения и водоотведения, благоустройстве парков, скверов, дорог, что значительно улучшило уровень социальной обеспеченности в регионе.

Например, была сооружена Тимашевская транспортная развязка на одной из магистралей Уфы, соединяющей северную и южную части столицы республики. Общая протяженность путепровода превышает километр, оборудованы тротуары для пешеходов, освещение и шумозащитные экраны, ливневая канализация и локальные очистные сооружения.

В городах Туймазы и Кумертау открыты современные ледовые дворцы. Помимо хоккейной площадки, здания включают в себя тренажерные залы и помещения для занятий легкой атлетикой, раздевалки, душевые, буфеты и медицинские пункты.

В городе Янауле «Башнефть» помогла реконструировать Дворец молодежи площадью почти 2000 квадратных метров. В его стенах дополнительно сооружён современный кинотеатр на 160 зрительских мест.