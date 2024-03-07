Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:32, 7 марта 2024Экономика

Названо число открывшихся в Башкирии соцобъектов при поддержке «Роснефти»

При поддержке «Роснефти» в 2023 году в Башкирии открылось почти 40 соцобъектов

Фото: Taylor Friehl / Unsplash

При поддержке АНК «Башнефть» (входит в состав «Роснефти») в Республике Башкирия в 2023 году было открыто 37 объектов социальной инфраструктуры. Средства на реализацию проектов выделены в рамках Соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и «Роснефтью».

Одним из ключевых объектов, открытых в 2023 году, стал ледовый дворец в городе Октябрьском. Общая площадь сооружения составляет 6500 квадратных метров. Трибуны с мягкими креслами рассчитаны на 800 зрителей. Комплекс обеспечен всем необходимым спортивным оборудованием. Оснащение дворца позволяет круглогодично проводить соревнования регионального и федерального уровня по зимним видам спорта.

В селе Раевский Альшеевского района построена и полностью оснащена оборудованием средняя школа на 375 мест. Трехэтажное здание площадью более 5700 квадратных метров вмещает 25 учебных классов, мастерские, актовый и спортивный залы, медицинский блок, столовую.

В детском оздоровительном лагере «Орленок» Илишевского района открыт новый учебный корпус. В здании площадью 500 квадратных метров расположились классы для занятий, кабинеты учителей и библиотека.

Всего за последние пять лет в рамках Соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и Башкортостаном построено и восстановлено более 200 объектов социальной инфраструктуры в 49 городах и районах республики. Компания оказала помощь в строительстве и реконструкции медицинских, образовательных, спортивных учреждений, систем водоснабжения и водоотведения, благоустройстве парков, скверов, дорог, что значительно улучшило уровень социальной обеспеченности в регионе.

Например, была сооружена Тимашевская транспортная развязка на одной из магистралей Уфы, соединяющей северную и южную части столицы республики. Общая протяженность путепровода превышает километр, оборудованы тротуары для пешеходов, освещение и шумозащитные экраны, ливневая канализация и локальные очистные сооружения.

В городах Туймазы и Кумертау открыты современные ледовые дворцы. Помимо хоккейной площадки, здания включают в себя тренажерные залы и помещения для занятий легкой атлетикой, раздевалки, душевые, буфеты и медицинские пункты.

В городе Янауле «Башнефть» помогла реконструировать Дворец молодежи площадью почти 2000 квадратных метров. В его стенах дополнительно сооружён современный кинотеатр на 160 зрительских мест.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шаповалова
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия уничтожила суперснайпера ВСУ. На Украине утверждают, что он убил десятки российских солдат

      Планировавших нападение на синагогу в Москве членов ИГ ликвидировали

      Российские войска поразили склад топлива и бригадный пункт управления ВСУ

      В Японии запустили производство летающих электромобилей

      На Северном Кавказе силовики предотвратили 16 терактов за год

      Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

      ВСУ второй раз за день обстреляли российский поселок

      Россиянин сбил на дороге десятилетнего школьника и откупился от него конфетами

      Минобороны заявило о занятии более выгодных рубежей под Авдеевкой

      Глава Гагаузии заявила о намерении вернуться в Молдавию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше