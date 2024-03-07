69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
16:12, 7 марта 202469-я параллель

Названы подробности о способном завестись в минус 60 российском автомобиле

Мастер-пилот Дмитриев: новый снегоболотоход сможет завестись в -60 градусов

Кадр: Урса Моторс / YouTube

Разрабатываемый специально для арктических условий российский снегоболотоход сможет завестись даже при температуре минус 60 градусов. Подробности о новом автомобиле назвал мастер-пилот экспедиции «Чистая Арктика — Восток-77» Владимир Дмитриев, его слова приводит портал «СеверПост».

По словам Дмитриева, вездеход будет способен передвигаться по местности любого типа — от Арктики до лесотундры, и при необходимости в нем даже можно будет жить, причем неограниченное время.

«В такой машине можно будет ночевать неограниченное количество дней при наличии топлива и провизии (...) Бугры, холмы, ямы и рвы — такой машине все это не страшно. Ее конструктивная особенность увеличивает проходимость машины и обеспечивает высокий комфорт экипажа», — сообщил член экспедиции.

Имя для нового снегоболотохода на базе внедорожника УАЗ пока не выбрано. Рассматриваются такие варианты, как «Чукча», «Саам» или «Урса».

Ранее сообщалось, что во время посещения Чукотки президент России Владимир Путин передвигался на одном из подобных автомобилей.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ предотвратила теракт в Карелии. Его пытался устроить белорус, оскорблявший Лукашенко

      Норвегия пожертвует крупную сумму для инициативы Чехии по помощи Украине

      Бывшего сотрудника ФСИН осудили на 12 лет за взятку в 60 миллионов рублей

      Российская стюардесса сняла видео в униформе и восхитила иностранцев

      США обеспокоились экспансией китайских электромобилей

      В Молдавии заявили о возможном аресте главы Гагаузии

      Названы подробности о способном завестись в минус 60 российском автомобиле

      Раскрыта опасность кратковременного загрязнения воздуха

      На Западе заявили об огромной проблеме украинской армии

      Индия более чем в два раза увеличила контингент на границе с Китаем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше