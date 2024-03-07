Названы подробности о способном завестись в минус 60 российском автомобиле

Мастер-пилот Дмитриев: новый снегоболотоход сможет завестись в -60 градусов

Разрабатываемый специально для арктических условий российский снегоболотоход сможет завестись даже при температуре минус 60 градусов. Подробности о новом автомобиле назвал мастер-пилот экспедиции «Чистая Арктика — Восток-77» Владимир Дмитриев, его слова приводит портал «СеверПост».

По словам Дмитриева, вездеход будет способен передвигаться по местности любого типа — от Арктики до лесотундры, и при необходимости в нем даже можно будет жить, причем неограниченное время.

«В такой машине можно будет ночевать неограниченное количество дней при наличии топлива и провизии (...) Бугры, холмы, ямы и рвы — такой машине все это не страшно. Ее конструктивная особенность увеличивает проходимость машины и обеспечивает высокий комфорт экипажа», — сообщил член экспедиции.

Имя для нового снегоболотохода на базе внедорожника УАЗ пока не выбрано. Рассматриваются такие варианты, как «Чукча», «Саам» или «Урса».

Ранее сообщалось, что во время посещения Чукотки президент России Владимир Путин передвигался на одном из подобных автомобилей.