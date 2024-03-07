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14:25, 7 марта 2024Силовые структуры

В Совбезе призвали оперативно выявлять украинских агентов на Северном Кавказе

Патрушев предостерег от вербовки украинской спецслужбы жителей Северного Кавказа
Начало событий в новости Патрушев обвинил Запад в возвеличивании терроризма
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российские силовики должны оперативно выявлять агентов иностранных спецслужб среди жителей Северного Кавказа. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает ТАСС.

Он предостерег насчет работающих в регионе с целью раскачки обстановки иностранных спецслужбах и призвал не допустить вербовки украинской разведкой местных жителей для совершения терактов и диверсий.

В 2023 году было предотвращено 16 терактов в регионе. Пресечена деятельность 149 групп из числа сторонников международных террористических организаций.

Секретарь Совбеза заявил, что сепаратистские настроения на Северном Кавказе пытаются навязать США и их союзники, используя провокации и дезинформацию. Пропаганда стран Запада занимается возвеличиванием терроризма и называет его движением за свободу, если он направлен против России, отметил Патрушев.

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      Любовь Ширижик
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