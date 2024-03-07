В Совбезе призвали оперативно выявлять украинских агентов на Северном Кавказе

Патрушев предостерег от вербовки украинской спецслужбы жителей Северного Кавказа

Российские силовики должны оперативно выявлять агентов иностранных спецслужб среди жителей Северного Кавказа. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает ТАСС.

Он предостерег насчет работающих в регионе с целью раскачки обстановки иностранных спецслужбах и призвал не допустить вербовки украинской разведкой местных жителей для совершения терактов и диверсий.

В 2023 году было предотвращено 16 терактов в регионе. Пресечена деятельность 149 групп из числа сторонников международных террористических организаций.

Секретарь Совбеза заявил, что сепаратистские настроения на Северном Кавказе пытаются навязать США и их союзники, используя провокации и дезинформацию. Пропаганда стран Запада занимается возвеличиванием терроризма и называет его движением за свободу, если он направлен против России, отметил Патрушев.