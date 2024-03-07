Патрушев обвинил Запад в возвеличивании терроризма

Патрушев: Запад возвеличивает терроризм, направленный против России

Пропаганда стран Запада занимается возвеличиванием терроризма и называет его движением за свободу, если он направлен против России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Его слова передает ТАСС.

«Англосаксонская пропаганда в те годы, да и сейчас, цинично называет террористов борцами за свободу, возвеличивает ярых националистов и одиозные личности, если их действия направлены против России», — заявил Патрушев, комментируя открытие на Украине мемориальной доски бывшему лидеру чеченских боевиков Джохару Дудаеву.

Секретарь Совбеза также обвинил спецслужбы стран Запада в способствовании деятельности террористических группировок на Северном Кавказе в прошлом.

Ранее Патрушев заявил, что западные государства в данный момент поддерживают сепаратистские настроения в России с целью расчленить страну.