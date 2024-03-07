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09:27, 7 марта 2024Из жизни

Поломка автомобиля принесла его владельцу 13 миллионов рублей

В США мужчина купил лотерейный билет со случайным набором чисел и сорвал куш
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Nathan Howard / Reuters

Житель американского штата Мэриленд разбогател благодаря поломке автомобиля. О том, как неисправность в работе машины принесла ему состояние, сообщает Maryland Lottery.

Мужчина рассказал, что регулярно принимает участие в розыгрышах с собственными наборами чисел, которые записывает на листок. 17 февраля он в очередной раз решил купить лотерейный билет, однако вспомнил, что листок с его любимыми номерами находится в поломанной машине. Так как автомобиль ремонтировали, его владелец не мог взглянуть на свои номера и решил купить билет со случайным набором чисел.

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После розыгрыша он узнал, что четыре из пяти номеров совпали с выигрышными. Таким образом мужчина выиграл 150 тысяч долларов (13,6 миллиона рублей). «Моя реакция была очень спокойной. На мне лежала большая ответственность за сохранение самообладания, ведь речь шла о 150 тысячах долларов», — прокомментировал он свою реакцию.

Победитель рассказал, что денежный приз поможет ему при выходе на пенсию. А его жена добавила, что часть денег, возможно, пойдет на ремонт их дома.

Ранее сообщалось, что в США пожилой мужчина купил лотерейный билет, выигравший 8,4 миллиона долларов, и забыл о нем. Он признался, что играет нечасто, но увидел быстро растущий джекпот и решил поучаствовать.

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      Алиса Удовик
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