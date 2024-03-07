Премьер-министр Эстонии отказалась от выдвижения на пост главы Еврокомиссии

Премьер Эстонии Каллас отказалась от выдвижения на пост главы Еврокомиссии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась от выдвижения на выборах главы Еврокомиссии, ее слова передает «Интерфакс».

«Я тщательно рассмотрела как плюсы, так и минусы этого предложения, но проинформировала руководство Альянса либералов и демократов Европы (АЛДЕ), что не возьму на себя эту роль», — сообщила Каллас на пресс-конференции, отметив, что выдвижение могло бы помочь Эстонии поднять собственные проблемы в крупных дебатах. Вместе с тем Каллас надеется выполнить эту работу и без должности.

Ранее в Европейском союзе заявили о нежелании видеть премьера Эстонии на посту главы евродипломатии из-за ее любви «есть россиян на завтрак». Идея назначения эстонского премьера на эту должность до сих пор вызывает «сложные чувства» у некоторых членов объединения, а ряд высокопоставленных европейских чиновников ожидали, что кандидатуру Каллас мог поддержать президент Франции Эммануэль Макрон.