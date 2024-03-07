Премьер Словакии уличил Чехию в заинтересованности в конфликте на Украине

Премьер Фицо: Чехия поставила под угрозу отношения со Словакией из-за Украины

Прага рискует отношениями с Братиславой из-за заинтересованности в конфликте на Украине. В этом Чехию уличил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает ТАСС.

«Принимаем во внимание, что чешское правительство решило поставить под угрозу словацко-чешские отношения лишь потому, что заинтересовано поддерживать войну на Украине, в то время как словацкое правительство открыто говорит о мире», — заявил он.

По его словам, чешские власти решили на неопределенный срок отложить запланированное в Чехии на апрель очередное совместное заседание Кабинетов министров двух стран. «В качестве причины оно привело разницу во взглядах чешского и словацкого правительства на конфликт на Украине», — подчеркнул Фицо.

Однако премьер отметил, что Братислава будет рада видеть чешское правительство в любое время, поскольку не желает ставить под угрозу глубокие корни словацко-чешских отношений.

Ранее Фицо потребовал от Лондона объяснений, зачем бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон убедил Киев не вести переговоры с Россией. Так политик ответил на претензии посла Королевства, который раскритиковал заявления членов словацкого правительства по поводу конфликта на Украине.