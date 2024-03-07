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15:33, 7 марта 2024Культура

Пригожин поддержал Михайлова на фоне заявлений Пугачевой

Пригожин раскритиковал Пугачеву на фоне ее заявлений в адрес Михайлова

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал артиста Стаса Михайлова после оскорбительных высказываний о нем певицы Аллы Пугачевой. Соответствующий комментарий публикует «Газета.Ru».

Медиаменеджер указал, что артистка масштаба Пугачевой не должна опускаться до таких шуток. «Мне кажется, такие вещи не красят женщину такого калибра, я до сих пор не могу найти ответ на ее поступок. Да, со стороны пойти за мужем — понятно. Но уехать из страны, в которой ты снискала такое уважение, авторитет, репутацию...» — посетовал Пригожин, подчеркнув, что Пугачеву можно назвать «некогда главной певицей» России.

Он отметил, что Михайлов не сказал ничего оскорбительного. «Пугачева выглядела как лидер нации среди эстрадных деятелей — и вот так поступить по отношению к стране, бросить такой вызов... Он просто нелогичен. Мне этого не понять. В данном случае конфликт, который со Стасом у нее начался, с оскорблениями и юмором — это как-то даже не смешно», — добавил продюсер.

Ранее Алла Пугачева ответила на критику Стаса Михайлова по поводу ее отъезда из России. Звезда посмеялась над словами певца о том, что покинувшие страну знаменитости «еще приползут на коленях». Пугачева заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию, и посоветовала Михайлову «зарабатывать, пока может».

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