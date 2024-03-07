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09:45, 7 марта 2024Бывший СССР

Припортовая инфраструктура получила повреждения в Херсоне после обстрела

Прокудин: в Херсоне зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Припортовая инфраструктура и объект критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Украине части Херсонской области, об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.

«В Херсоне (...) были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру. В результате атак в населенных пунктах области были попадания в объект критической инфраструктуры и складское помещение», — написал Прокудин, также отметив повреждения в Херсоне газопровода.

При этом он не уточнил, о каком именно критическом объекте идет речь.

Ранее глава назначенной украинскими властями Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявлял, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области вновь оказались разрушены объекты инфраструктуры.

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      Валентин Карант
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