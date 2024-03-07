Припортовая инфраструктура получила повреждения в Херсоне после обстрела
Припортовая инфраструктура и объект критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Украине части Херсонской области, об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.
«В Херсоне (...) были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру. В результате атак в населенных пунктах области были попадания в объект критической инфраструктуры и складское помещение», — написал Прокудин, также отметив повреждения в Херсоне газопровода.
При этом он не уточнил, о каком именно критическом объекте идет речь.
Ранее глава назначенной украинскими властями Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявлял, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области вновь оказались разрушены объекты инфраструктуры.