Прокуратура обжаловала приговор снявшим скальп с россиянина мужчинам

В Подмосковье обвинение обжаловало приговор хулиганам, снявшим скальп с мужчины

В Подмосковье прокуратура обжаловала приговор двум хулиганам, снявшим скальп с 19-летнего жителя Электростали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

Обвинение посчитало назначенное наказание слишком мягким.

Мужчины были признаны виновны по статье 112 («Причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, в составе группы лиц с применением предмета, используемого в качестве оружия») и статье 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ и получили на 3,5 года колонии общего режима.

Нападение было совершено 10 июля 2023 года рядом с бассейном «Кристалл» на Спортивной улице. Мужчины, к которым подошел юноша с зеленым ирокезом, начали обзывать его, а затем сняли скальп, срезав ножом его волосы вместе с кожей, и скрылись с места преступления.