Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:00, 7 марта 2024Силовые структуры

Прокуратура обжаловала приговор снявшим скальп с россиянина мужчинам

В Подмосковье обвинение обжаловало приговор хулиганам, снявшим скальп с мужчины

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Подмосковье прокуратура обжаловала приговор двум хулиганам, снявшим скальп с 19-летнего жителя Электростали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

Обвинение посчитало назначенное наказание слишком мягким.

Мужчины были признаны виновны по статье 112 («Причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, в составе группы лиц с применением предмета, используемого в качестве оружия») и статье 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ и получили на 3,5 года колонии общего режима.

Нападение было совершено 10 июля 2023 года рядом с бассейном «Кристалл» на Спортивной улице. Мужчины, к которым подошел юноша с зеленым ирокезом, начали обзывать его, а затем сняли скальп, срезав ножом его волосы вместе с кожей, и скрылись с места преступления.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ предотвратила теракт в Карелии. Его пытался устроить белорус, оскорблявший Лукашенко

      Популярная турецкая авиакомпания отказалась перевозить россиян в Южную Америку

      На Украине оправдали угрожавшего выколоть глаза сотрудникам военкомата мужчину

      Стало известно о желании Украины купить российское вооружение через Казахстан

      В ЕС заявили об усложнении принятия решения о помощи Украине из-за Франции

      Прокуратура обжаловала приговор снявшим скальп с россиянина мужчинам

      В США впервые одобрили глюкометр для непрерывного измерения

      На Украине предрекли скорое вынужденное отступление ВСУ на запад

      Объем главной российской «кубышки» вырос

      Белый дом подтвердил дату вступления Швеции в НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше