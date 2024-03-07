Пятилетний ребенок нашел и съел опасную ядовитую змею

ETV Bharat: в Индии мальчик нашел опасную змею, съел ее и попал в больницу

В индийском штате Бихар пятилетний ребенок попал в больницу после того, как съел опасную ядовитую змею. Об этом сообщает ETV Bharat.

Как утверждает мать пострадавшего, мальчик играл с другом и нашел мертвого индийского крайта. Они вместе пожарили его на огне, а затем съели, не рассказав об этом взрослым.

После возвращения домой мать расспрашивала сына о змее, но тот испугался и промолчал. Вскоре мальчик почувствовал себя плохо. В итоге он попал в больницу, однако врачам удалось его спасти.

Индийские крайты крайне ядовиты, а их укус зачастую фатален для человека. В Индии крайт уступает только кобре по числу летальных исходов среди населения.

Ранее сообщалось, что житель индийского штата Уттар-Прадеш разрубил укусившую его ядовитую змею и съел ее, после чего пошел домой. Он также попал в больницу.